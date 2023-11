Siendo Primero returns to KOFA Border Radio with new format

The Siendo Primero program is back on Border Radio with a new format. Previously, we had Arizona Western College students sit down and share their stories as first-generation college students.

We filmed the students and posted the videos on YouTube. You can find those videos on kawc.org.

Now we’ll still continue to hear stories about the “first gen” experiences but we will include music and also focus future episodes on specific topics including mental health and wellness.

Join hosts Angelica Albarran and David Valdez for the Spanish-language program Fridays on KOFA Border Radio at 11 a.m.

—-

El programa Siendo Primero está de regreso en Border Radio con un nuevo formato. Anteriormente, hicimos que estudiantes de Arizona Western College se sentaran a compartir sus historias como estudiantes de primera generación.

Grabamos a los estudiantes y publicamos los videos en YouTube. Puedes encontrar esos videos en kawc.org.

Ahora seguiremos escuchando historias sobre las experiencias de las primeras generaciones, pero ahora incluiremos música y también centraremos los futuros episodios en temas específicos, como la salud mental y el bienestar.

Únase a los presentadores Angelica Albarran y David Valdez en el programa en español de los viernes en KOFA Border Radio a las 11 de la mañana.