Siendo Primero: Impacto de las redes sociales en la salud mental

Acabas de escuchar "Shape of You", una canción del cantante y compositor británico Ed Sheeran. Lanzada en 2017 como parte de su álbum "÷" (Divide), la canción combina elementos de pop y R&B. "Shape of You" es conocida por su contagioso ritmo, pegajoso estribillo y letras que exploran la atracción física y la conexión emocional en un ambiente de fiesta. La canción fue un gran éxito a nivel mundial, alcanzando los primeros lugares en numerosas listas de éxitos y convirtiéndose en una de las canciones más reproducidas en plataformas de streaming. Su popularidad masiva la ha convertido en uno de los éxitos más destacados de la carrera de Ed Sheeran.

Buenos días a todos, estás escuchando Border Radio KOFA. Esta es la novena edición de Siendo Primero. Mi nombre es David Valdez.

Y mi nombre es Angelica Albarran. En la era digital, las redes sociales son una parte integral de nuestras vidas, pero ¿cómo afectan realmente a nuestra salud mental? Hoy vamos a profundizar en esta cuestión crucial.

Las redes sociales han transformado la forma en que las personas se comunican, comparten información y se relacionan en todo el mundo. Aunque ofrecen numerosos beneficios, también han sido objeto de preocupación debido a su impacto en la salud mental. A continuación, se destacan algunas de las maneras en que las redes sociales pueden influir en la salud mental:



Comparación social: Las redes sociales a menudo promueven la comparación entre individuos, ya que las personas tienden a exhibir sus mejores momentos y logros. Esto puede generar sentimientos de inferioridad, ansiedad o depresión en aquellos que perciben que su vida no se compara favorablemente con la de los demás.

Bullying y acoso: Las plataformas de redes sociales pueden ser un terreno propicio para el acoso cibernético y el bullying. Las personas pueden ser víctimas de comentarios negativos, críticas destructivas o amenazas, lo que puede tener un impacto negativo en su bienestar emocional.

Presión social: La presión para mantener una imagen idealizada en línea puede generar estrés. La búsqueda constante de validación a través de likes y comentarios puede llevar a una dependencia de la aprobación social, afectando la autoestima y la percepción personal.

Desinformación y comparación irreal: Las redes sociales pueden difundir información inexacta o sesgada, contribuyendo a la creación de expectativas poco realistas sobre la vida, el cuerpo y el éxito. Esto puede generar insatisfacción, ansiedad y depresión en quienes no logran cumplir con estas expectativas.

FOMO (Fear of Missing Out): La constante exposición a eventos y actividades emocionantes en las vidas de los demás puede desencadenar el miedo a perderse experiencias divertidas o importantes. El FOMO puede generar ansiedad y llevar a comportamientos impulsivos para participar en eventos o actividades solo para evitar sentirse excluido.

Distracción y falta de sueño: El uso excesivo de redes sociales, especialmente antes de dormir, puede interferir con la calidad del sueño. La falta de descanso adecuado puede afectar negativamente la salud mental, contribuyendo a problemas como la irritabilidad y la falta de concentración.

Es importante destacar que el impacto de las redes sociales en la salud mental puede variar según la persona y la forma en que utiliza estas plataformas. Un uso equilibrado y consciente de las redes sociales, junto con una atención a la salud mental, puede ayudar a mitigar algunos de estos efectos negativos.

Estadisticas sobre las redes sociales muestran que durante la pandemia de COVID-19, se observó un aumento significativo en el uso de redes sociales, ya que las personas buscaban conectarse virtualmente debido a las restricciones de distanciamiento social. Todo esto de la pandemia creó un ambiente en el que la única conexión que las personas tenían era a través de redes sociales. Este es otro factor por el que tenemos interés en hablar de esto.

A continuación, escucharas "Somebody to Love", una canción interpretada por el cantante canadiense Justin Bieber. Lanzada en 2010 como parte de su álbum "My World 2.0", la canción combina elementos de pop y R&B. "Somebody to Love" destaca por su energía optimista, su ritmo pegajoso y la voz distintiva de Justin Bieber. Las letras expresan el deseo de encontrar a alguien especial y la necesidad de amor en la vida. La canción fue bien recibida por los fanáticos y contribuyó al éxito continuo de Justin Bieber como artista pop.

Acabas de escuchar una cancion de The Weeknd, uno de los artistas más populares e influyentes de nuestro tiempo, conocido por sus canciones que exploran temas de amor, lujuria, adicción y dolor. Pero entre sus muchos éxitos, hay uno que destaca como una hermosa y desgarradora oda a su amante: Die For You.

Die For You es un tema de su álbum Starboy, de 2016, que se inspiró en gran medida en su relación intermitente con la modelo Bella Hadid. La canción es una confesión cruda y honesta de lo mucho que la ama y de cómo haría cualquier cosa por ella, incluso morir.

Estas escuchando Border Radio KOFA, un servicio de Arizona Western College que funciona desde hace más de 50 anos.

Volviendo al tema, la conexión entre el uso de las redes sociales y el bienestar emocional es compleja y multifacética, ya que puede tener tanto aspectos positivos como negativos. A continuación, se exploran algunos de los elementos clave que delinean esta conexión:

Aspectos positivos:



Conexión social: Las redes sociales proporcionan una plataforma para mantener y establecer conexiones con amigos y familiares, especialmente aquellos que pueden estar geográficamente distantes. Facilitan la comunicación y la interacción social, lo que puede contribuir positivamente al bienestar emocional.

Apoyo social: Las redes sociales ofrecen oportunidades para expresar emociones, compartir experiencias y recibir apoyo de la comunidad en momentos difíciles. Pueden servir como un espacio de apoyo emocional, permitiendo a las personas sentirse comprendidas y respaldadas por sus contactos en línea.

Acceso a información y recursos: Las redes sociales pueden ser una fuente de información valiosa sobre temas de salud mental, recursos comunitarios y formas de afrontar el estrés. Grupos y comunidades en línea dedicados a la salud mental también pueden proporcionar un espacio para el intercambio de consejos y experiencias.

Aspectos negativos:

Comparación social: La exposición constante a las vidas aparentemente perfectas de los demás en las redes sociales puede generar comparaciones negativas. Esto puede contribuir a sentimientos de insuficiencia, envidia y disminuir la autoestima.

Presión social: La presión para mantener una imagen idealizada en línea puede ser estresante. La búsqueda de validación a través de likes y comentarios puede convertirse en una fuente de ansiedad, especialmente si se percibe una falta de aceptación o popularidad.

Bullying y acoso: El acoso cibernético es un problema común en las redes sociales y puede tener un impacto significativo en el bienestar emocional. Los comentarios negativos, las críticas y las amenazas pueden provocar estrés, ansiedad y depresión.

Desinformación: La difusión de información errónea o sesgada en las redes sociales puede contribuir a la ansiedad y la confusión. Las noticias falsas o la desinformación sobre temas de salud mental pueden tener consecuencias negativas para el bienestar emocional.

En resumen, la conexión entre el uso de las redes sociales y el bienestar emocional depende de cómo se utilicen estas plataformas y de la conciencia que los usuarios tengan sobre su impacto. Un uso equilibrado, consciente y positivo de las redes sociales puede contribuir al bienestar emocional al fomentar conexiones sociales, apoyo emocional y acceso a recursos útiles. Por otro lado, un uso excesivo y negativo puede tener efectos adversos en la salud mental.

Para demostrar un poco de esto les traemos los siguientes ejemplos de cómo las plataformas de redes sociales pueden afectar la autoestima, ansiedad y depresión de diversas maneras.

El primer ejemplo es la Comparación constante en Instagram:



Esta tiene un impacto en la autoestima ya que Instagram se centra en la visualización de imágenes y momentos destacados. Las personas tienden a compartir sus momentos más felices y exitosos, lo que puede llevar a que otros se comparen negativamente y sientan que sus propias vidas no son tan emocionantes o exitosas.

También puede generar Ansiedad por la preocupación de mantener una imagen perfecta. La preocupación por la cantidad de likes y comentarios recibidos en una publicación puede convertirse en una fuente de estrés constante.



Presión social en Facebook:

Su impacto en la autoestima es que en Facebook, donde las personas comparten aspectos de sus vidas, logros y eventos importantes, algunos usuarios pueden experimentar baja autoestima al comparar su progreso con el de otros.

También puede contribuir a la depresión ya que la exposición constante a noticias negativas y conflictos en Facebook también puede contribuir a sentimientos de tristeza y desesperanza.



FOMO en Snapchat:

Se puede generar ansiedad ya que Snapchat se centra en contenido efímero, lo que puede generar ansiedad por el miedo a perderse momentos importantes (FOMO). La constante actualización de historias puede hacer que las personas se sientan presionadas a participar en actividades para evitar sentirse excluidas.

Además, la preocupación por no tener una vida tan emocionante como la que se presenta en las historias de Snapchat puede afectar la autoestima de los usuarios.



Bullying en Twitter:

La naturaleza abierta y rápida de Twitter puede facilitar el acoso cibernético. Comentarios negativos y discusiones pueden contribuir a la depresión y ansiedad, especialmente cuando son dirigidos a la persona directamente.

Ciberacoso en cualquier plataforma:

1. Comentarios crueles, críticas y acoso en cualquier plataforma pueden tener un impacto directo en la autoestima de las personas, haciéndolas sentir menos valiosas o aceptadas.

El ciberacoso puede desencadenar o agravar problemas de salud mental, contribuyendo a la depresión y la ansiedad.

Es importante destacar que la experiencia de cada usuario puede variar, y no todas las personas se ven afectadas de la misma manera. Sin embargo, estos ejemplos ilustran cómo ciertos aspectos de diferentes plataformas de redes sociales pueden influir en la autoestima, ansiedad y depresión. La conciencia y el uso consciente de estas plataformas son clave para minimizar los impactos negativos en la salud mental.

Sabemos que la exposición constante a imágenes idealizadas en las redes sociales puede tener un impacto significativo en la percepción de uno mismo. Las plataformas a menudo presentan cuidadosamente imágenes seleccionadas que representan momentos felices, cuerpos perfectos y vidas idealizadas, generando comparaciones constantes y contribuyendo a sentimientos de insuficiencia y baja autoestima.

Esta representación de cuerpos y estándares de belleza inalcanzables puede crear expectativas poco realistas sobre la apariencia física, llevando a la presión para cumplir con esos estándares y causando insatisfacción corporal. La prevalencia de filtros y herramientas de edición contribuye a una representación distorsionada de la realidad, aumentando la autocrítica y la preocupación por la apariencia.

Además, la búsqueda de validación a través de likes, comentarios y seguidores puede convertirse en una medida constante de la autoestima, generando la sensación de no ser lo suficientemente valioso o atractivo en ausencia de validación en línea. Este énfasis en la validación externa puede contribuir al desarrollo de trastornos de la alimentación, ansiedad y depresión.

La exposición constante a imágenes idealizadas también puede distorsionar la percepción de la realidad, ya que las personas tienden a compartir principalmente sus momentos más positivos, creando la impresión de que los demás tienen vidas perfectas. Esto aumenta la sensación de inadecuación y fomenta la comparación constante.

Para contrarrestar estos impactos negativos, es crucial fomentar la conciencia crítica sobre la naturaleza construida de las imágenes en las redes sociales, promover la autenticidad y la diversidad, y recordar que la verdadera valía y autoestima provienen de factores más allá de la apariencia física. Limitar el tiempo de exposición a contenido idealizado y cultivar una mentalidad positiva y centrada en el autocuidado son pasos importantes para preservar la salud mental.

Fomentar una imagen corporal positiva en un entorno digital es esencial para el bienestar emocional. Para lograrlo, es crucial estar consciente de la realidad digital en la que nos movemos. Las imágenes que vemos en las redes sociales a menudo están cuidadosamente editadas y seleccionadas, mostrando solo momentos destacados en lugar de reflejar la totalidad de las vidas de las personas.

Una forma efectiva de promover una relación más saludable con nuestra imagen corporal es seguir cuentas que celebren la diversidad de cuerpos y estilos de vida. Buscar contenido auténtico que destaque la singularidad de cada individuo y desafíe los estándares tradicionales de belleza contribuye a crear un entorno digital más positivo.

La desintoxicación digital también desempeña un papel importante. Limitar el tiempo dedicado a las plataformas de redes sociales puede ayudar a reducir la sobreexposición a imágenes idealizadas, mitigando así la posibilidad de desarrollar insatisfacción corporal. Establecer límites y equilibrar el tiempo en línea con actividades fuera de la pantalla es esencial para mantener una perspectiva más equilibrada.

La elección cuidadosa de a quiénes seguimos en las redes sociales también puede influir en nuestra percepción de la imagen corporal. Ser selectivo y eliminar cuentas que promuevan estándares poco realistas puede hacer que nuestras experiencias en línea sean más positivas. Buscar perfiles que fomenten la aceptación y la positividad corporal contribuye a crear un entorno en el que nos sintamos valorados y aceptados.

Participar en conversaciones que promuevan la aceptación y el amor propio es otra manera efectiva de fomentar una imagen corporal positiva. Compartir experiencias positivas y alentar a otros a hacer lo mismo crea una comunidad que valora la autenticidad y la individualidad.

Además, incorporar prácticas de autocuidado que vayan más allá de la apariencia física es esencial. El ejercicio, la alimentación saludable y el descanso adecuado son hábitos que contribuyen a una imagen corporal positiva desde un enfoque integral de bienestar.

Fortalecer la autoestima y la confianza interna también es fundamental. No depender exclusivamente de la validación externa en forma de likes o comentarios en las redes sociales ayuda a construir una base sólida para la autoaceptación.

Desafiar los estereotipos de belleza a través de la compartición y apoyo de contenido que celebre la diversidad contribuye a crear un entorno digital más inclusivo y realista. Entender cómo se editan las imágenes en las redes sociales y concientizar sobre la prevalencia de filtros y retoques promueve una comprensión más realista de las imágenes compartidas en línea.

Finalmente, construir una red de apoyo en línea que fomente la aceptación y el respeto mutuo es esencial. Compartir desafíos y logros en un entorno que promueva la empatía y la comprensión contribuye a crear un espacio digital más positivo y enriquecedor para todos.

A continuación, escucharas "Hotline Bling", una canción del rapero y cantante canadiense Drake. Lanzada en 2015 como sencillo promocional, la canción se destacó por su contagioso ritmo y sus pegajosas letras. La canción hace referencia a las complejidades de las relaciones y la percepción de la fama. El videoclip de "Hotline Bling" también se volvió icónico por la coreografía única de Drake y la estética visual llamativa. La canción se convirtió en un gran éxito, alcanzando los primeros lugares en las listas de éxitos y convirtiéndose en un fenómeno cultural con su distintivo sonido y la personalidad de Drake.

Acabas de escuchar "It Will Rain", una canción interpretada por el cantante y compositor estadounidense Bruno Mars. Fue lanzada en 2011 como parte de la banda sonora de la película "The Twilight Saga". La canción se destaca por su tono melancólico y poderosa interpretación vocal de Bruno Mars.

La letra de "It Will Rain" explora temas de amor y desamor, reflejando la intensidad emocional asociada con las relaciones complicadas. La canción tiene un ambiente romántico y melódico, con Mars expresando la angustia y la vulnerabilidad de un amor en dificultades.

Nos gustaría terminar el episodio de hoy con consejos valiosos que encontramos para ustedes. Utilizar las plataformas de manera consciente y saludable es esencial para preservar la salud mental y promover una experiencia positiva en línea. Aquí tienes algunos consejos para lograrlo:



Establece límites de tiempo: Puedes definir períodos específicos para utilizar las redes sociales y evita pasar demasiado tiempo en ellas. Establecer límites puede ayudar a prevenir la sobreexposición y mantener un equilibrio en tu vida en línea. Incluso puedes encontrar apps que te ayuden a restringir el acceso a estas redes por periodos determinados de tiempo.

Selecciona cuidadosamente a quiénes sigues: Es útil que sigas cuentas que promuevan la positividad, la inspiración y la autenticidad. Y también es buena idea eliminar aquellas que contribuyan a sentimientos de comparación negativa o insatisfacción.

Concientización sobre el contenido consumido: Debes de ser consciente de la naturaleza del contenido que consumes. Filtra y evita contenido que pueda ser perjudicial para tu bienestar emocional, como imágenes idealizadas o discusiones negativas.

Diversifica tus intereses: Amplía tus intereses y sigue cuentas que abarquen una variedad de temas. Esto no solo te proporcionará una experiencia más enriquecedora, sino que también reducirá la probabilidad de compararte constantemente con los demás.

Participa en conversaciones positivas: Contribuye a conversaciones constructivas y positivas en línea. También evita participar en discusiones tóxicas y busca oportunidades para compartir experiencias positivas.

Practica la gratitud: En lugar de centrarte en lo que te falta, practica la gratitud por lo que tienes. Comparte tus logros y momentos felices, y celebra los éxitos de los demás.

Desconéctate regularmente: Programa períodos regulares de desconexión total de las redes sociales. Esto puede ayudarte a reducir el estrés y a mantener una conexión más sólida con el mundo offline.

Cuida tu salud mental: Si notas que el uso de las redes sociales está afectando negativamente tu salud mental, considera tomarte un descanso o buscar apoyo profesional. La prioridad debe ser tu bienestar emocional.

Ajusta las configuraciones de privacidad: Revisa y ajusta las configuraciones de privacidad para controlar quién puede ver tu contenido y quién puede interactuar contigo en las plataformas. Esto te brinda un mayor control sobre tu experiencia en línea.

Promueve la conexión real: Utiliza las redes sociales como herramientas para fortalecer las conexiones reales con amigos y familiares. Organiza encuentros en persona y utiliza las plataformas para mantener el contacto, no como un sustituto de las interacciones cara a cara.

Al adoptar estos consejos y ser consciente de tu relación con las redes sociales, puedes contribuir a un uso más saludable y equilibrado de estas plataformas. La clave está en priorizar tu bienestar y utilizar las redes sociales de manera que enriquezcan tu vida en lugar de generar estrés o ansiedad.

Puede ser que esta información llegue un poco tarde y todo esto ya sea algo que te esté afectando. Pero queremos recordarte que todo tiene remedio. Puedes seguir los mismos consejos que proporcionamos hace unos momentos para lidiar con esto, y recuerda que el equilibrio y la moderación son clave para mantener una relación saludable con estas plataformas.

Sabemos que puede ser complicado lograr esto por cuenta propia, por lo que es importante que sepas que existen diversas aplicaciones y recursos diseñados para promover el bienestar digital y ayudar a gestionar el tiempo en línea de manera saludable. Aquí tienes algunas recomendaciones:



Forest: Esta es una aplicación que te ayuda a concentrarte y a reducir la distracción. Plantas un árbol virtual que crece mientras no usas el teléfono. Y si abres aplicaciones no permitidas, el árbol puede morir.

Moment: Moment te permite realizar un seguimiento de cuánto tiempo pasas en tu dispositivo y en aplicaciones específicas. También incluye funciones para establecer límites de tiempo y recibir recordatorios.

Digital Wellbeing (Bienestar Digital): Esta función está integrada en algunos dispositivos Android y en el sistema operativo iOS. Te proporciona información sobre el tiempo de pantalla, establece límites de uso para aplicaciones específicas y te ayuda a desconectar en horarios específicos.

Calm: Calm es una aplicación de meditación y bienestar mental que incluye funciones para reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño. Ofrece meditaciones guiadas, música relajante y sonidos de la naturaleza.

Headspace: Headspace es una aplicación de meditación que proporciona sesiones guiadas para diversos propósitos, como reducir el estrés, mejorar el sueño y cultivar la atención plena.

Por último, puedes encontrar muchas apps que te ayuden a bloquear sitios web y aplicaciones en tu computadora. Estas establecen restricciones temporales y te permiten personalizar listas negras para evitar distracciones. Ejemplos de estas apps son: Freedom, Cold Turkey Blocker, Flipd, y muchas otras.

Estas aplicaciones y recursos pueden ser útiles para promover un uso más consciente y saludable de la tecnología, permitiéndote equilibrar tu tiempo en línea y fuera de línea. Recuerda que la efectividad de estas herramientas depende en última instancia de tu compromiso y disciplina personal.

No olvides la importancia de este tema en la vida diaria, puede ser de ayuda para ti o para tus personas cercanas. Si consideras que alguno de estos consejos es de ayuda no dudes en compartirlo con alguien más y apoyar a otros. Recuerda que buscar ayuda profesional siempre es un recurso viable y no debes de sentirte avergonzado por ello.

La última canción que tenemos para ustedes es "drivers license", esta canción interpretada por la actriz y cantante estadounidense Olivia Rodrigo. Lanzada en enero de 2021, la canción se convirtió en un fenómeno global y marcó el debut musical de Olivia. La pista aborda temas de corazones rotos y desamor, capturando la emoción y la vulnerabilidad asociadas con una ruptura.

Antes de despedirnos me gustaría mandarle un saludo a Cecilia Valdez, mi mama, que nos escucha desde San Luis Rio Colorado en México. Queremos agradecerle por siempre apoyarnos.

Les agradecemos por escuchar la novena edición de Siendo Primero. Este fue un episodio hecho con mucho cariño, esperamos que les haya gustado. No se pierdan la siguiente edición, en la que hablaremos de más temas interesantes.

Mi nombre es David Valdez.

Mi nombre es Angelica Albarrán. Y esto fue Siendo Primero.