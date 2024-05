Siendo Primero: Uncertainty when finishing a university degree

By Jose Martinez

En este episodio hablamos de como la incertidumbre puede afectar las decisiones que los estudiantes toman al experimentar incertidumbre acerca de si son capaces de terminar sus degrees.

Escuchamos a Diana Torres, enfermera registrada, enfermera del Departamento de Parto del Centro Médico Regional de Yuma (Yuma Regional Medical Center) que se enfoca en la atención posparto. Torres tiene 24 años y se graduó hace un año de la escuela de enfermería de la Universidad del Norte de Arizona en Yuma. Ella nació en San Luis Río Colorado, México.

(YRMC es asegurador de KAWC y KOFA Border Radio.)

—-

In this episode, we talk about how uncertainty can affect the decisions that students make when experiencing uncertainty about whether they are able to finish their degrees.

We hear from Diana Torres, RN, a nurse in the Labor and Delivery Department at Yuma Regional Medical Center focusing on postpartum care. Torres is 24 years old and graduated one year ago from the nursing school at Northern Arizona University-Yuma. She was born in San Luis Rio Colorado, Mexico.

(YRMC is an underwriter for KAWC and KOFA Border Radio.)