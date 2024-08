Siendo Primero: Making the most of your summer vacation

El día de hoy en "Siendo Primero #30", Hablaremos de temas interesantes como lo es hacer provecho de tus vacaciones de verano. El período de vacaciones de verano es un tiempo invaluable para los estudiantes universitarios. A menudo, se percibe como una oportunidad para relajarse y desconectar del estrés académico, lo cual es ciertamente importante. Sin embargo, también es un momento propicio para el crecimiento personal, la exploración y el desarrollo de habilidades.

—-

On Siendo Primero episode #30, we will talk about interesting topics such as making the most of your summer vacation. The summer vacation period is an invaluable time for college students. It is often perceived as an opportunity to relax and disconnect from academic stress, which is certainly important. However, it is also a time for personal growth, exploration and skill development.