Siendo Primero: so you're a first generation college student?

El dia de hoy hablamos de temas como lo es entrar por primera vez a un colegio o universidad por primera vez siendo de primera generacion. exploramos las experiencias y desafios unicos que esto presenta, a su vez, consejos para tener exito en esta nueva etapa.

—-

Today we talk about topics such as entering a school or university for the first time as a first generation student. We explore the unique experiences and challenges this presents, as well as tips for success in this new stage.