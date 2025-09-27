© 2025 KAWC, PO Box 929, Yuma, AZ 85366, info@kawc.org, 877-838-5292
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Inside the Issues: Soluciones Educativas para Arizona

KAWC | By Arizona Citizens Clean Elections Commission
Published September 27, 2025 at 10:00 AM MST
Arizona Citizens Clean Elections Commission/Arizona Media Association/Arizona Local News Foundation/Riester

KAWC presenta “Inside the Issues: Soluciones Educativas para Arizona", un foro público estatal, único en su tipo, que reúne a destacadas voces en temas de educación infantil, primaria y secundaria, y postsecundaria. Moderado por periodistas de confianza de Arizona, el debate aborda el acceso, la asequibilidad, la calidad y el futuro de la educación en un estado en constante cambio, sin partidismos.

Presentado en colaboración con la Comisión de Elecciones Limpias de Ciudadanos de Arizona, la Asociación de Medios de Arizona, la Fundación de Noticias Locales de Arizona y Riester, este evento forma parte de un esfuerzo colaborativo para generar conversaciones significativas sobre uno de los problemas más críticos de Arizona.
Tags
News EducationEarly EducationK-12 Public SchoolsHigher Education
Arizona Citizens Clean Elections Commission
See stories by Arizona Citizens Clean Elections Commission
Related Content