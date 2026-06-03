Estudiantes y adultos mayores se reúnen para combatir la soledad

En el sur del condado de Yuma, una alianza con la Universidad de Arizona prueba estrategias sencillas y humanas para enfrentar la soledad entre las personas mayores. Juntos a través de generaciones, un programa de un año organizado junto a Campesinos Sin Fronteras, reúne a estudiantes de la preparatoria San Luis con residentes del complejo de apartamentos Las Brisas para pasar tiempo regularmente con los adultos mayores.

“Convivimos con ellos y les platicamos lo de nosotros y ellos también, son muy alegres”, dijo Lucía Espinoza, participante con más de seis meses en el programa.

Las actividades incluyen juegos de mesa, jardinería, comidas compartidas e intercambios culturales como recetas e historias. Los jóvenes también enseñan a las personas mayores a usar el celular y otras tecnologías.

“Tenemos juegos de mesa, plantar juntos, comer juntos, compartir muchas tradiciones de nuestra cultura, y creo que ha sido una gran experiencia en colaboración con la Universidad de Arizona”, afirmó Chloe Ruiz, coordinadora del programa en Campesinos Sin Fronteras.

Los organizadores sostienen que las interacciones pequeñas y constantes pueden reducir el aislamiento social y mejorar el bienestar. Un informe del Departamento de Servicios de Salud de Arizona indica que uno de cada cinco residentes del estado tiene 65 años o más, lo que motivó a grupos locales a evaluar programas que acerquen generaciones.

Para algunos jóvenes, el programa tiene además un significado personal. “Mi abuela vive en Zacatecas, así que realmente no la puedo ver; este programa hace que la extrañe menos y que le hable de vez en cuando”, dijo la recién graduada Carolina Hernández.

Los organizadores esperan que el proyecto piloto entregue evidencia medible de que la conexión intergeneracional a través de risas, pláticas y actividades simples, puede ser una forma eficaz y de bajo costo para mejorar la salud social y mental de los adultos mayores.

