San Luis: Vote pronto para decidir el destino de dos miembros del distrito escolar de Gadsden

SAN LUIS — Este Noviembre, los ciudadanos de San Luis votarán para remover o mantener dos miembros de la mesa directiva del Distrito Escolar Primario de Gadsden: Luis Márquez y Liliana Arroyo.

Márquez y Arroyo fueron elegidos a sus puestos en 2022, pero después de anteriores intentos fallidos a removerlos, este año los votantes tendrán la opción de mantener a Márquez y Arroyo o reemplazarlos con dos candidatos: Mark Concha y Manuel Rojas.

Concha inició la campaña para removerlos, alegando que Arroyo no habla inglés con fluidez y que Márquez tiene demasiado tiempo sirviendo en su cargo. También alega que Márquez ha abusado de su poder, tomando decisiones para beneficiarse a sí mismo y maltratando al personal.

Márquez habló con KAWC y dice que la gente no debe de creer las mentiras que ven en las redes sociales.

"Esto va a depender mucho de la comunidad," dijo Márquez. "Yo le digo a la comunidad: No crean todo lo que se oye ahí en las redes sociales. Ya saben que yo estoy, nosotros estamos con las puertas abiertas si tienen alguna pregunta."

Márquez habló sobre algunas de las declaraciones que ha hecho Concha, a saber, que ha estado en la mesa directiva por demasiado tiempo.

"Lo que estas personas reclaman de mí, por lo menos, es que tengo mucho tiempo, que no tengo nuevas ideas," él dijo. "Es que ellos no entienden que la experiencia, ahora, uno por viejo ya no tiene experiencia; tengo más experiencia. Y si quisiera que los jóvenes se involucraran, pero esta posición de la escuela no cualquiera entra porque, en primer lugar, no nos pagan."

Aunque Márquez siente que los intereses del gran capital están detrás de la elección de este año y de los anteriores intentos fallidos, espera que sus profundas raíces en la comunidad le permitirán seguir sirviendo.

Márquez ha vivido en San Luis la mayor parte de su vida, sirviendo durante décadas como oficial de policía, gerente de tienda y miembro de la mesa directiva del distrito de Gadsden.

"Esto de la escuela es algo para mí, es muy sagrado," él dijo. "Siento que es algo que no debe hacerse tan políticamente como se está llevando a cabo. Es. Se está llevando a cabo un drama muy fuerte que ya es demasiado, ya parecemos telenovela aquí en San Luis, Arizona."

Para Márquez, no importa por quién voten, sino que vote la gente. Él quiere que la comunidad salga a votar. Dado que solo una fracción de los votantes suelen participar en las elecciones locales, cada papeleta tiene un gran peso. Y Márquez considera un deber cívico alzar la voz y votar.

"Yo quisiera también pedirle a esa comunidad de Gadsden y San Luis que su voto se va a ser respetado y creo que en esta ocasión no se está respetando porque en el del 2022 ya gané, ganamos Liliana y yo, y no hay razón por qué esas mentiras que están diciendo de porque nos quieren sacar son puras mentiras. Y qué triste que la gente crea las mentiras que está diciendo estas personas," dijo Márquez.

"Pero les recomiendo, les pido, salgan a votar. Yo les pido su voto para Liliana y para mí, y si no, no quieren darnos el voto, no importa, pero salgan a votar. Lo importante es que es salir a votar. Elijan sus representantes, ya recuerden a nivel escuela, a nivel ciudad, a nivel estado, a nivel federal, a nivel condado."

La elección de noviembre se llevará a cabo el martes 4 de noviembre. Si desea enviar su boleta por correo, asegúrese de enviarla antes del 28 de octubre para que su voto sea contado. También pueden llenar sus boletas y entregarlas en los buzones de la biblioteca o del Centro Médico de San Luis. También pueden votar en estos lugares el día de la elección, de 6:00 de la mañana a las 7:00 de la noche.

Para más información sobre dónde votar, visite esta página de web de la ciudad de San Luis aquí.

Este reportaje cuenta con el apoyo de la Fundación de Noticias Locales de Arizona.