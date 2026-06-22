Llega acero para nuevo campus de Harvest Prep en San Luis, tras retrasos en permisos

ACTUALIZACIÓN, lunes, 4:46 p.m.: La directora ejecutiva de HPA, Debi Ybarra, dijo en un mensaje de texto que los permisos ya fueron emitidos. “Estamos esperando al contratista”, dijo, y agregó que podría tomar dos semanas comenzar a mover tierra, mientras que el trabajo en la calle podría iniciar antes.

A continuación, la traducción del reportaje publicado originalmente el viernes:

La mañana del jueves debía ser un gran momento para el nuevo campus de Harvest Preparatory Academy en San Luis: la llegada del primer acero estructural del proyecto.

Harvest invitó a los medios al sitio del futuro campus, ubicado en la avenida 20 y la calle San Fernando.

Pero esa mañana, el terreno estaba vacío.

Harvest aún estaba a la espera de un permiso, por lo que la entrega fue trasladada al campus actual, donde se estaban descargando vigas de acero estructural.

“Ya muy pronto se va a empezar a mover la tierra”, dijo Evelyn Mejia, asistente ejecutiva de la directora ejecutiva de HPA. “Estamos esperando nuestros permisos hoy para la nivelación y todo el trabajo preliminar”.

Eran aproximadamente las 8:30 a.m. cuando Mejia explicó que Harvest esperaba recibir sus permisos ese día. A las 4 p.m., KAWC se comunicó con la directora ejecutiva Debi Ybarra para pedir una actualización.

Ybarra explicó que todavía no les había llegado el permiso y atribuyó el retraso a que el contratista aún no contaba con una licencia comercial de San Luis.

Pero la escuela celebró su primera piedra hace más de un año. Entonces, ¿qué ocurrió?

Harvest anunció por primera vez sus planes para el nuevo campus de San Luis en el verano de 2023. Bajo El Sol reportó que tendría capacidad para 3,700 estudiantes de K-12, con una fecha tentativa de inicio para el ciclo escolar 2024-2025.

Aproximadamente un año y medio después, Harvest llevó a cabo una ceremonia de primera palada. Esta vez, Harvest informó que el campus atendería a 2,500 estudiantes de K-12 y estaría abierto para el ciclo escolar 2026-2027.

Un año más tarde, Harvest realizó una reunión pública de actualización, en la que explicó que la institución ha estado ocupada con trabajos previos a la construcción y trámites de permisos, pero que espera abrir en enero de 2027.

Sin embargo, esa apertura de enero no será para el campus completo de K-12 que Harvest anunció originalmente.

Los funcionarios escolares ahora lo describen como la primera fase del proyecto, que atenderá a estudiantes desde kínder de transición hasta octavo grado.

Ybarra le dijo a KAWC que Harvest todavía está considerando una preparatoria, pero que esa parte del plan es menos segura.

“Estamos analizando eso”, dijo Ybarra. “Las preparatorias son costosas, y por eso hay que tener el número adecuado de estudiantes”.

En la reunión de actualización de mayo, el gerente del proyecto de construcción, David Garrison, compartió algunos de los obstáculos que han tenido que superar.

“Primero, toma meses y meses conseguir los reportes de suelo y de geología, y saber si hay una lagartija manchada cruzando la propiedad”, dijo Garrison. “Y eso no es broma. Hay muchos reportes que se tienen que hacer solo para dejarnos construir”.

“La otra cosa que nos afectó fue que, en la intersección de la E, justo por el hospital, no nos iban a emitir un permiso hasta que aceptáramos pagar una parte de un semáforo, que son $143,000, porque ellos aseguran que representamos el 53% del tráfico”.

Garrison aseguró al público que el trabajo avanza incluso cuando no es visible. Mejia repitió ese mensaje durante la entrega de las vigas de acero cuando se le preguntó qué tan difícil será cumplir con la fecha de apertura de enero.

“Estamos hablando todos los días. ‘¿Qué necesitas? ¿Esto ya está hecho? ¿Ya fue revisado?’”, dijo Mejia. “Así que estamos trabajando día y noche para asegurarnos de cumplir con estos plazos”.

El nuevo campus tiene un costo de $30 millones, que, según Ybarra, Harvest está pagando con sus fondos generales y préstamos bancarios para construcción.

Su primera fase duplicará la capacidad del campus actual, de 600 a 1,200 estudiantes. Después de la segunda fase, ese número aumentará a 2,500.

La intención es que esto vaya de la mano con el crecimiento de San Luis. Ybarra dijo que decidieron impulsar un nuevo campus para ofrecer más oportunidades a la población creciente de la ciudad.

“Esto realmente está creciendo aquí: Comité de Bien Estar, Riedel Construction…”, dijo Ybarra. “Y hay cosas grandes pasando aquí: muchas viviendas, especialmente justo alrededor de donde estamos construyendo, y están proyectadas, quiero decir que eran 1,500 al este de la avenida E, que están proyectadas para esa zona. Así que es un área en crecimiento”.

Para las personas conectadas con Harvest, la entrega del jueves fue significativa porque el campus lleva años en desarrollo.

Y aunque se complicó por los permisos pendientes, marcó el primer avance visible. Eso fue especial para personas como Gerardo Juarez.

Juarez, un contratista que supervisa las instalaciones de Harvest en San Luis, ha trabajado allí durante ocho años. Su inversión en la escuela es personal: comenzó como voluntario y vio a sus dos hijos asistir a Harvest.

“Para mí es un privilegio ver todo esto que estoy mirando, que va a suceder aquí en Harvest Prep”, dijo Juarez. “Este ya tengo — yo tengo ocho años trabajando aquí, y me da gusto que ya vamos a empezar la nueva escuela. Todo mundo está esperando por eso, igualmente yo”.

Pero por ahora, esas vigas siguen en el campus actual de Harvest, no en el terreno vacío donde se supone que se levantará la nueva escuela.

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Nota: Las declaraciones de Mejia, Ybarra y Garrison fueron traducidas del inglés.

El reporteo de este artículo cuenta con el apoyo de una subvención de Arizona Local News Foundation.

