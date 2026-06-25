Escuela de San Luis logra lugar en el top 10 mundial por superar la adversidad

Southwest Junior High — recientemente renombrada Southwest Early College Academy — está oficialmente entre las 10 mejores escuelas que superan la adversidad, según T4 Education.

El Distrito Escolar Primario de Gadsden #32 había informado previamente que la escuela era contendiente en la prestigiosa competencia “World’s Best School Prizes” de la plataforma global para educadores, y miembros de la comunidad se reunieron en la escuela para saber si había logrado entrar a la lista.

Después de presentaciones de la banda escolar y de bailarines folklóricos, se reprodujo el video del anuncio de T4, revelando que Southwest fue nombrada una de las 10 mejores escuelas en la categoría de superación de la adversidad. Southwest, junto con una escuela de Tempe, son las únicas finalistas que representan a Estados Unidos entre las cinco categorías.

“Felicidades a la comunidad de San Luis. Este premio no nomás lo toma Southwest Junior High, pero también lo toma la comunidad de San Luis.", dijo el director Luis Reyes. "Vamos enseñarle a todo el mundo qué grandes somos aquí, en esta escuela de San Luis”.

Durante la celebración, la superintendente Lizette Esparza dijo que el reconocimiento coloca a Southwest en el escenario global y sirve como prueba de que “un liderazgo fuerte, educadores dedicados, familias solidarias y estudiantes determinados logran resultados extraordinarios”.

Las familias que asistieron al evento también estuvieron acompañadas por la representante estatal de Arizona Mariana Sandoval (D-23), quien viajó a San Luis para el anuncio.

En una entrevista con KAWC después del evento, Sandoval compartió que una de sus principales conclusiones fue que los estudiantes han superado muchos obstáculos. Señaló que Southwest es una escuela Título I, donde el 100% de sus estudiantes califican para almuerzos gratuitos o a precio reducido. La mayoría de sus estudiantes también hablan inglés como segundo idioma. A nivel distrital, esa cifra es del 98%.

“Están superando todo eso, y el director de la escuela habló sobre no bajar los estándares —sin importar todos los obstáculos que los niños puedan estar enfrentando— y ellos estuvieron a la altura del reto y ahora son una escuela de clase mundial”, dijo Sandoval.

Sandoval también se unió a los principales funcionarios de Arizona para felicitar a Southwest.

“Para todo Arizona, este es un momento de orgullo”, dijo el senador Mark Kelly en un video de felicitación. “Demuestra que una educación de clase mundial está ocurriendo aquí mismo en nuestro estado, y que las escuelas y comunidades de todos los tamaños, sin importar qué tan pequeñas sean, pueden tener un impacto duradero”.

La congresista Adelita Grijalva y el superintendente de Instrucción Pública de Arizona, Tom Horne, también grabaron videos para Southwest.

El senador Ruben Gallego y la representante Sandoval emitieron certificados de reconocimiento y felicitación para la escuela. La gobernadora Katie Hobbs también emitió una distinción oficial de Arizona.

Joshua Barnett, director ejecutivo del National Institute for Excellence in Teaching, también participó en el evento, ya que GESD32 es socio de NIET. El año pasado, el distrito ganó el Premio de Excelencia Distrital de NIET por la Efectividad de los Educadores.

Según la descripción de Southwest de T4 Education, lo que distingue a la escuela es su Programa de Preparación Universitaria Temprana, que ahora está integrado en todo el distrito.

El programa comenzó como un grupo de tutoría después de clases en 2007 y ahora se ha convertido en una iniciativa de tutoría dirigida por maestros.

Hoy, los estudiantes son identificados a una edad temprana y reclutados para el programa, que les ofrece tutoría personalizada y preparación para el examen ACT. Las oportunidades de aprendizaje avanzado están integradas a lo largo de toda su trayectoria educativa en el distrito.

“Los estudiantes son introducidos a matemáticas enriquecidas y apoyo académico en la escuela primaria, con sesiones de tutoría, programas de los sábados y preparación temprana para exámenes estandarizados”, dice la descripción. “Para cuando llegan a la secundaria, se sienten cómodos y familiarizados con el trabajo de nivel más alto y con las exigencias y expectativas que lo acompañan”.

El distrito también se asocia con Arizona Western College para que los estudiantes puedan tomar cursos de nivel universitario sin salir de su plantel escolar.

Pero durante la celebración del jueves, los estudiantes ofrecieron algunas otras explicaciones sobre lo que hace especial a Southwest.

“Fomenta una comunidad segura para cada estudiante, incluso cuando están pasando por un momento difícil, y eso nos ayuda a aprender y a hacer conexiones”, dijo Audrey Ramirez, quien ingresará al noveno grado.

Para Perla Rodriguez, son los maestros.

“Ellos no solo nos enseñan”, dijo. “Nos demuestran lo importante que es nuestra vida. Nos pueden ayudar con nuestros problemas. No solo enseñan. Son una de las partes más importantes de nuestras vidas”.

Y Annette Flores señaló que las actividades extracurriculares hacen que Southwest destaque aún más.

“Por ejemplo, está Barrett Summer Scholars, que nos permite vivir esa experiencia universitaria con dormitorios y con el proceso de aplicar para ir a la universidad”, dijo.

Ahora que Southwest está entre las 10 mejores escuelas, está compitiendo por el primer lugar. Una academia de jueces expertos seleccionará a la ganadora. Las tres escuelas finalistas principales y las ganadoras serán anunciadas en noviembre.

Sin embargo, el público también tendrá voz. Desde ahora hasta el 29 de octubre, cualquier persona puede votar por la ganadora del Premio Community Choice.

Para leer más sobre todas las escuelas preseleccionadas o votar, haga clic aquí.

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Nota: Las declaraciones de Sandoval, Kelly, Ramirez, Rodriguez y Flores fueron traducidas del inglés.

El reporteo de este artículo cuenta con el apoyo de una subvención de Arizona Local News Foundation.